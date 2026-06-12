Winter im Juni: Deutsche stürzten im Schnee ab

Die für Juni ungewöhnlichen Verhältnisse in den Tiroler Bergen wurden am Donnerstag einem deutschen Paar samt Hund im Zillertal zum Verhängnis. Das Duo stürzte in den winterlichen und somit rutschigen Almwiesen ab.
Der 34-Jährige und seine 29-jährige Begleiterin waren mit ihrem Hund oberhalb von Brandberg (Bezirk Schwaz) am Geiskopf (2277 m) unterwegs. Beim Abstieg am Nachmittag nutzten sie Steige und Almwiesen, die freilich nass und teilweise schneebedeckt waren.
Dabei rutschten sie gegen 15.20 Uhr im rund 35 Grad steilen Gelände aus und kamen rund 40 Meter unterhalb in einem Latschenfeld zu liegen.
Frau ins Krankenhaus geflogen
Der 34-jährige Mann schlug bei der Leitstelle Tirol Alarm. Der Notarzthubschrauber „Heli 3“ barg daraufhin die 29-Jährige und flog sie zur Abklärung ins Krankenhaus nach Kufstein.
Der Mann und sein Hund wurden von Mitgliedern der Bergrettung Mayrhofen gesichert und schließlich mit dem Polizeihubschrauber geborgen.
Ermittler von der Polizei
Unterkühlt aber unverletzt
Bergretter aus Mayrhofen versorgten und sicherten unterdessen den Begleiter der Frau und den Hund des Paars. Der Polizeihubschrauber Libelle Tirol flog den 34-Jährigen, den Hund und die Retter in der Folge ins Tal.
Dort brachte die Rettung den Mann schließlich zu einem Arzt. Die Deutschen waren stark durchnässt und unterkühlt, blieben laut Polizei aber wohl unverletzt.
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