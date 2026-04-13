Was es für ein Silicon Valley in Europa braucht

Die Analysen am CSH in Wien sollen Anhaltspunkte liefern, welche konkreten Weichenstellungen Städte setzen können, um Start-ups und Experten anzuziehen und als IT-Hub zu wachsen. „Anstatt einen Braindrain aus Europa zu bedauern, sollte man sich die Frage stellen, wie man hier Talente an einem Ort konzentrieren kann“, betont Neffke. „Denn auch in der EU werden Fachkräften viele Hürden in den Weg gelegt, etwa durch den Wechsel zwischen Pensions- und Gesundheitssystemen oder den Schulübertritt der Kinder.“