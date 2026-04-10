Immer mehr Wohnhäuser werden zu Hotels gewidmet

Neubaus Bezirkschef Markus Reiter ist verärgert. In seinem Bezirk, aber auch in anderen Bezirken werden aus Wohnungen Touristen-Apartments, so wie in Simmering (li.), oder am Franz-Josef-Kai (re.). (Bild: Krone KREATIV/Gerhard Bartel, Grüne Simmering, BV7)