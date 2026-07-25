Streit eskaliert: Mann (46) zieht plötzlich Waffe

Ein Streit unter Nachbarn ist am Freitagabend in Wien-Meidling völlig eskaliert. Ein 34-Jähriger alarmierte die Polizei, nachdem er eigenen Angaben zufolge von einem 46-Jährigen mit einer Waffe bedroht worden war. Die WEGA musste anrücken.
Die Vorgeschichte soll nur wenige Tage zurückliegen. Der 46-Jährige soll dem 34-Jährigen aus einem Fenster heraus den Mittelfinger gezeigt haben. Daraus entwickelte sich ein kurzes Wortgefecht. Dann soll der Verdächtige plötzlich eine Waffe gezogen haben.
WEGA musste anrücken
Die alarmierten Polizisten konnten die Wohnung des Mannes rasch ausfindig machen. Beamte der Sondereinheit WEGA rückten an. Der 46-jährige österreichische Staatsbürger öffnete die Wohnungstür schließlich freiwillig. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte eine Schreckschusswaffe und stellten sie sicher.
Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Zudem wurde ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 46-Jährige jedoch auf freiem Fuß angezeigt.
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