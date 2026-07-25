SV Oberwart gegen Red Bull Salzburg ab 18 Uhr

Erste Runde im ÖFB-Cup: Red Bull Salzburg tritt unter Neo-Trainer Danny Röhl in Oberwart an. Um 18 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Salzburg-Coach Röhl gibt sein Pflichtspiel-Debüt bei den „Bullen“. Der 37-jährige Deutsche war Mitte Juni als neuer Mann in Wals-Siezenheim vorgestellt worden, nach fünf Wochen Vorbereitung wartet beim Regionalligisten SV Oberwart mit Trainer Gernot Plassnegger der erste echte Test unter Wettkampfbedingungen. „Die letzten Wochen waren sehr intensiv, die Jungs haben sehr gut mitgezogen. Jetzt freuen wir uns einfach, dass es losgeht. Wir wollen Spiele haben, wir wollen den Wettbewerb haben und wir wollen erfolgreich sein“, meinte Röhl.
Von den Burgenländern erwartet er, „dass sie uns mit allen Mitteln das Leben schwer machen werden. Die werden gut organisiert sein.“ Nicht zur Verfügung stehen im Burgenland Stefan Lainer (Ferse) und Justin Omoregie (Oberschenkel).
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