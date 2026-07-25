SV Oberwart gegen Red Bull Salzburg ab 18 Uhr

Salzburg-Coach Röhl gibt sein Pflichtspiel-Debüt bei den „Bullen“. Der 37-jährige Deutsche war Mitte Juni als neuer Mann in Wals-Siezenheim vorgestellt worden, nach fünf Wochen Vorbereitung wartet beim Regionalligisten SV Oberwart mit Trainer Gernot Plassnegger der erste echte Test unter Wettkampfbedingungen. „Die letzten Wochen waren sehr intensiv, die Jungs haben sehr gut mitgezogen. Jetzt freuen wir uns einfach, dass es losgeht. Wir wollen Spiele haben, wir wollen den Wettbewerb haben und wir wollen erfolgreich sein“, meinte Röhl.