„Harold und Maude“: Die Liebe kennt kein Alter

Schräg, berührend und voller Lebensweisheit: „Harold und Maude“ erzählt die Geschichte des jungen, lebensmüden Harold und der fast 80-jährigen Maude, die jeden Tag mit unbändiger Lebensfreude genießt. Heidelinde Leutgöb inszeniert das Stück im Kulturpark Traun: Birgit Zamulo und Vinzent Gebesmair brillieren in den Hauptrollen.
Ein scheinbar toter junger Mann mitten auf der Bühne? Regisseurin Heidelinde Leutgöb beginnt mit einem Knaller.
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