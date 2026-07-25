„Harold und Maude“: Die Liebe kennt kein Alter

Schräg, berührend und voller Lebensweisheit: „Harold und Maude“ erzählt die Geschichte des jungen, lebensmüden Harold und der fast 80-jährigen Maude, die jeden Tag mit unbändiger Lebensfreude genießt. Heidelinde Leutgöb inszeniert das Stück im Kulturpark Traun: Birgit Zamulo und Vinzent Gebesmair brillieren in den Hauptrollen.