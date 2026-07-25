So gelingt der Start in die Selbstständigkeit

Die Österreicher haben den Gründergeist für sich entdeckt - und das in einer Größenordnung, die alle bisherigen Rekorde bricht. Im ersten Halbjahr 2026 wurden 21.718 Unternehmen gegründet, wie aus der aktuellen Statistik der Wirtschaftskammer Österreich hervorgeht. Das ist nicht nur ein Plus von 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, sondern auch ein Allzeithoch.