So gelingt der Start in die Selbstständigkeit

Die Österreicher haben den Gründergeist für sich entdeckt - und das in einer Größenordnung, die alle bisherigen Rekorde bricht. Im ersten Halbjahr 2026 wurden 21.718 Unternehmen gegründet, wie aus der aktuellen Statistik der Wirtschaftskammer Österreich hervorgeht. Das ist nicht nur ein Plus von 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, sondern auch ein Allzeithoch.
„Jede Gründung ist ein Vertrauensbeweis in den Wirtschaftsstandort Österreich. Sie zeigt, dass Unternehmergeist, Leistungsbereitschaft und der Wille, Verantwortung zu übernehmen, ungebrochen sind“, kommentiert Kammer-Präsidentin Martha Schultz die Zahlen. „Diese Menschen schaffen Innovation, investieren, sichern Arbeitsplätze und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Zukunft unseres Landes.“ Die „Krone“ zeigt, worauf es beim Sprung in die Selbstständigkeit wirklich ankommt.
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