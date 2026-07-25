Wo die Erde in Österreich besonders häufig bebt

Unsanft aus dem Schlaf gerissen wurde der Osten Österreichs in der Nacht auf Freitag: Um punkt 1.59 Uhr bebte im Grenzgebiet von Niederösterreich und der Steiermark die Erde. Mit einer Magnitude von 4,4 handelte es sich um die spürbar stärksten Erschütterungen seit über zwei Jahren. Krone+ über die heimischen Erdbeben-Hotspots und wo es zuletzt besonders heftig „rummste“.