Noch 60 Tage bis zum Pferdesport-Spektakel

Die Stars des Pferdesports kehren schon sehr bald nach Wien zurück. Von 24. bis 27. September verwandelt sich der Ehrenhof von Schloss Schönbrunn in eine der spektakulärsten Arenen des internationalen Pferdesports. Sichern Sie sich schon jetzt Ihre Tickets mit attraktivem BonusCard-Rabatt im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at
Die Longines Global Champions Tour zählt zu den renommiertesten Serien im internationalen Springsport und gastiert unter anderem in Paris, Monaco und Shanghai. Die Wiener Station im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn gilt aufgrund ihrer historischen Kulisse als eine der außergewöhnlichsten im Tour-Kalender.
Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr wächst die Wiener Etappe der Longines Global Champions Tour weiter. Erstmals ergänzt ein internationales Dressurturnier den Springsport, womit in Schönbrunn beide olympischen Pferdesportdisziplinen vertreten sind.
Neben den Bewerben der Weltelite stehen auch Vorführungen der Spanischen Hofreitschule, Working Equitation sowie ein eigener Kindertag für Schulklassen auf dem Programm. Den Abschluss bildet eine Siegerzeremonie mit Tenor Paolo Scariano und einem 100-köpfigen Kinderchor.
Die Longines Global Champions Tour Vienna im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn findet von24. bis 27. September 2026 statt. Die Besucher dürfen sich auf ein vielfältiges Rahmenprogramm freuen.
Donnerstag, 24. September 2026
Freitag, 25. September 2026
Samstag, 26. September 2026
Sonntag, 27. September 2026
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