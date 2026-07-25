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Der Countdown läuft

Noch 60 Tage bis zum Pferdesport-Spektakel

Wien
25.07.2026 18:00
Promotion
(Bild: LGCT Vienna / Angelo Poletto)

Die Stars des Pferdesports kehren schon sehr bald nach Wien zurück. Von 24. bis 27. September verwandelt sich der Ehrenhof von Schloss Schönbrunn in eine der spektakulärsten Arenen des internationalen Pferdesports. Sichern Sie sich schon jetzt Ihre Tickets mit attraktivem BonusCard-Rabatt im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at 

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Die Longines Global Champions Tour zählt zu den renommiertesten Serien im internationalen Springsport und gastiert unter anderem in Paris, Monaco und Shanghai. Die Wiener Station im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn gilt aufgrund ihrer historischen Kulisse als eine der außergewöhnlichsten im Tour-Kalender.

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr wächst die Wiener Etappe der Longines Global Champions Tour weiter. Erstmals ergänzt ein internationales Dressurturnier den Springsport, womit in Schönbrunn beide olympischen Pferdesportdisziplinen vertreten sind.

(Bild: Jan Vlcek)

Neben den Bewerben der Weltelite stehen auch Vorführungen der Spanischen Hofreitschule, Working Equitation sowie ein eigener Kindertag für Schulklassen auf dem Programm. Den Abschluss bildet eine Siegerzeremonie mit Tenor Paolo Scariano und einem 100-köpfigen Kinderchor.

Ermäßigung mit der Krone BonusCard
Sichern Sie sich Ihre Tickets für die Longines Global Champions Tour of Vienna 
(Bild: LGCT Vienna)

Die Longines Global Champions Tour Vienna im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn findet von24. bis 27. September 2026 statt. Die Besucher dürfen sich auf ein vielfältiges Rahmenprogramm freuen.

Donnerstag, 24. September 2026

  • Kindertag für Schulklassen von 8:00 bis 13:00 Uhr mit freiem Eintritt für 8- bis 12-jährige (Anmeldung über Formular unter https://lgct-vienna.com/kindertag/)
    Mehr als 15 Erlebnisstationen rund um Pferd, Natur und Sport
  • Showprogramm der Spanischen Hofreitschule
  • Dressur Training Session

Freitag, 25. September 2026

  • Dressur Grand Prix
  • Global Champions League (Team-Bewerb)
  • Internationaler Springsport

Samstag, 26. September 2026

  • Dressur Freestyle (Kür)
  • Vorführungen der Spanischen Hofreitschule
  • Working Equitation
  • Internationaler Springsport

Sonntag, 27. September 2026

  • Longines Global Champions Tour Grand Prix von Wien mit Stechen
  • Internationale Spitzenreiter im Finale
  • Siegerzeremonie mit Star-Tenor Paolo Scariano und 100-köpfigem Kinderchor

Tickets jetzt sichern im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at 

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