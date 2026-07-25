Angst vor Betreuer: Mädchen springt aus Fenster

Wie die „Krone“ nun erfuhr, hat sich Folgendes bereits am 1. März 2026 zugetragen. Der Recherche zugrunde liegen Gespräche mit einem Whistleblower, fünf Gedächtnisprotokolle rund um den besagten Tag und Anfragen an die Stadt Wien und mehrere Vereine mit insgesamt 139 Fragen.

Fleischtunnel, Hörner und Tätowierungen im Gesicht

Protokoll 1 einer Betreuerin: Das Mädchen wird von der Verlegung informiert. „Darauf reagierte Petra mit sichtbarer Schockreaktion (große Augen, Starre, Stopp der Nahrungsaufnahme), gefolgt von klarer Ablehnung“, ist zu lesen. Die Empfehlung der Mitarbeiterin ist klar: „Übergabe gut strukturiert, ohne Zeitdruck.“ Vor allem: „Weibliche Betreuer.“