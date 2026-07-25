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Belgische Königin bei Habsburger-Hochzeit in Wien

Adabei Österreich
25.07.2026 17:49
Isabel von Habsburg-Lothringen und Carlos Gaytán de Ayala gaben sich in Wien das Jawort.
Isabel von Habsburg-Lothringen und Carlos Gaytán de Ayala gaben sich in Wien das Jawort.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Was für ein Aufeinandertreffen mitten in Wien! Die Hochzeit von Erzherzogin Isabel von Habsburg-Lothringen und ihrem Carlos Gaytán de Ayala ist am Samstag zum royalen Treffpunkt in der Hauptstadt geworden. 

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So etwas hat selbst der erste Bezirk selten gesehen: Bei schönstem Wetter wurde der Platz vor der Jesuitenkirche zum Platz royaler Zusammenkunft. Die Hochzeit brachte nämlich Königshäuser aus verschiedenen europäischen Längern zusammen.

Unter ihnen: König Philippe von Belgien mit Königin Mathilde und ihren beiden Kindern Prinzessin Elisabeth und Prinz Gabriel. Auch Philippe und Isabelle von Liechtenstein ließen sich das Fest der Liebe nicht entgehen.

Auch das belgische ...
Auch das belgische ...(Bild: Alexander Tuma)
... und das liechtensteinische Königshaus feierten mit.
... und das liechtensteinische Königshaus feierten mit.(Bild: Alexander Tuma)

Kein zufällig ausgewählter Trauungsort
Der Ort, den sich das frisch vermählte Paar ausgesucht hat, wurde übrigens nicht zufällig gewählt. Die Kirche ist seit Jahrhunderten eng mit der Geschichte der Habsburger verbunden.

Nach dem feierlichen Gottesdienst ging es zunächst zu einem Empfang in den Innenhof der Kirche, bevor anschließend im Festsaal weitergefeiert wurde.

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