Billa und Foodora liefern Lebensmittel nach Hause

Die ersten Testläufe zeigten den Kooperationspartnern zufolge, dass der größte Anteil der Bestellungen auf den späteren Tagesverlauf entfallen ist – rund 30 Prozent auf das Zeitfenster 16 bis 19 Uhr, weitere 27 Prozent auf 19 bis 22 Uhr. Die entsprechenden Daten seien zwischen 3. und 27. März erhoben worden. Damit schaffe das Modell eine neue Marktposition und gelte als „Grundlage für eine mögliche Ausweitung auf weitere Standorte“. Perspektivisch soll es auch in anderen Regionen ausgerollt werden.