Wirtschaftskammer streicht jetzt jeden vierten Job

Wer vom Abbau betroffen ist

Konkret betroffen sind Hausmitarbeiter (vollzeitäquivalent) der WKO-Bundeskammer in Wien-Wieden. Lehrlinge und Trainees sind nicht betroffen. Das gilt auch für Mitarbeiter von den rechtlich selbstständigen Fachverbänden sowie Töchtern der WKO. Neben der Bundeskammer gibt es neun Länderkammern, die ebenfalls sparen müssen.