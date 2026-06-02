Auf diesen Urlaubsinseln sparen Sie sattes Geld

Auch Aktivurlauber kommen hier auf ihre Kosten: Über 210 Kilometer Wanderwege laden dazu ein, die Insel zu erkunden, ohne nach Anreise und Unterkunft einen Cent auszugeben. Zu den kostenlosen Highlights auf Malta zählen unter anderem die Dingli-Klippen, der Xemxija-Pfad auf den Spuren des römischen Maltas sowie ein Besuch des rustikalen Dorfes an der malerischen Anchor Bay.