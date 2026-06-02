Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Attraktionen für 0 €

Auf diesen Urlaubsinseln sparen Sie sattes Geld

Reisen & Urlaub
02.06.2026 14:53
Viele der gefragtesten Reiseziele Europas bieten eine überraschend große Auswahl an kostenlosen ...
Viele der gefragtesten Reiseziele Europas bieten eine überraschend große Auswahl an kostenlosen Erlebnissen.(Bild: Kavalenkava - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ob Sehenswürdigkeiten, Naturattraktionen, Strände, Museen oder Wanderwege – hier lesen Sie, auf welchen beliebten Urlaubsinseln sich besonders viel kostenlos erleben lässt.

0 Kommentare

Traumstrände, Aussichtspunkte, Nationalparks, Ausgrabungsstätten: Viele Touristenattraktionen sind öffentlich zugänglich und kosten keinen Cent. Eine Auswertung des Reiseblogs urlaubstracker.de* zeigt, auf welchen Urlaubsinseln Reisende besonders viel erleben können, ohne Geld auszugeben. 

Große Auswahl
Tausende Sehenswürdigkeiten, Naturattraktionen, Strände, Wanderwege und Museen auf den beliebtesten Inseln Europas wurden analysiert. Die Ergebnisse machen deutlich: Viele der gefragtesten Reiseziele bieten eine überraschend große Auswahl an kostenlosen Erlebnissen. Gerade in Zeiten steigender Kosten bei Unterkunft und Verpflegung können solche Angebote dabei helfen, den Urlaub erschwinglich zu halten, ohne Abstriche beim Erlebnis zu machen.

(Bild: Urlaubstracker)

Zwei Beispiele:

  • Auf Malta zeigt sich besonders deutlich, dass ein abwechslungsreicher Urlaub nicht teuer sein muss. Mit 115 kostenlosen Sehenswürdigkeiten und kulturellen Wahrzeichen, 59 Naturattraktionen und 68 frei zugänglichen Stränden bietet die Insel die höchste Dichte an kostenfreien Erlebnissen im Ranking.

Auch Aktivurlauber kommen hier auf ihre Kosten: Über 210 Kilometer Wanderwege laden dazu ein, die Insel zu erkunden, ohne nach Anreise und Unterkunft einen Cent auszugeben. Zu den kostenlosen Highlights auf Malta zählen unter anderem die Dingli-Klippen, der Xemxija-Pfad auf den Spuren des römischen Maltas sowie ein Besuch des rustikalen Dorfes an der malerischen Anchor Bay. 

  • Die griechische Insel Santorini ist aktuell ein beliebtes Trendziel. Aktivitäten vor Ort, wie Segeltörns oder Weinverkostungen, können jedoch schnell teuer werden. Gleichzeitig lässt sich die Insel auch mit kleinerem Budget vielseitig entdecken: Die Auswertung zeigt 25 kostenlose Sehenswürdigkeiten, darunter den Leuchtturm von Akrotiri, sowie sieben Naturattraktionen und 21 frei zugängliche Strände – etwa den Strand von Vlychada mit seiner Mondlandschaft.

Weitere kostengünstige Urlaubsaktivitäten:

  • Ein Tag am Strand ist in der Regel eine besonders günstige Urlaubsaktivität – insbesondere, wenn auf kostenpflichtige Angebote wie Liegen oder Sonnenschirme verzichtet wird. Ein attraktives Reiseziel für Strandliebhaber ist etwa die italienische Insel Sardinien, die über mehr als 800 frei zugängliche Strände verfügt – darunter auch karibisch anmutende Küsten wie die Cala Brandinchi.
  • Berücksichtigt man die Küstenlänge, schneidet hingegen die kroatische Insel Krk besonders gut ab: Hier wurden insgesamt 288 Strände identifiziert.
(Bild: Matej Kastelic – stock.adobe.com)
  • Wandern zählt zu den beliebtesten und zugleich kostengünstigsten Urlaubsaktivitäten. Viele der untersuchten Inseln bieten ein umfangreiches Netz an frei zugänglichen Wanderwegen. Mit über 5000 Wanderkilometern verfügt die italienische Insel Sizilien über das größte Streckennetz – genug, um über viele Sommerurlaube hinweg immer neue Routen zu entdecken.
  • Ein ebenso starkes Ziel für Wanderurlauber ist die portugiesische Atlantikinsel Madeira. Das sogenannte „Hawaii Europas” weist – gemessen an seiner Fläche – die höchste Dichte an Wanderwegen auf. Insgesamt 661 Kilometer führen über die Insel, die sowohl vulkanische Landschaften als auch dichte Urwälder wie den 20 Millionen Jahre alten Lorbeerwald bietet.
(Bild: Wolfgang Jargstorff/Shutterstock.)
  • Die Kanareninsel Teneriffa bietet im Vergleich zu Lanzarote und Fuerteventura das größte Angebot an kostenlosen Aktivitäten. Urlauber können aus 98 kostenlosen Sehenswürdigkeiten und 53 Naturattraktionen wählen, darunter der Nationalpark rund um den Vulkan Pico del Teide. Neben über 250 Stränden zum Baden bietet Teneriffa auch mehr als 1000 Kilometer Wanderwege.
(Bild: David J. Engel – stock.adobe.com)
  • Mallorca bietet eine große Vielfalt an kostenlosen Attraktionen. Wer keine Lust auf die mehr als 280 Strände hat, kann stattdessen den Naturpark S’Albufera besuchen – ein weitläufiges Feuchtgebiet und Heimat von Sumpfschildkröten und zahlreichen Vogelarten. Darüber hinaus identifizierten die Urlaubsexperten mehr als 120 kostenlose Sehenswürdigkeiten sowie über 700 Kilometer Wanderwege. 
Lesen Sie auch:
Eine Hufeisennatter, die vor der Küste Ibizas im offenen Wasser schwimmt – so breitet sich die ...
Urlaubsinsel-Invasion
Schwimmende Schlangen bedrohen Ibizas Wahrzeichen
02.06.2026

*Analysiert wurden 20 beliebte Inseln anhand der Kategorien Sehenswürdigkeiten, Naturattraktionen, Strände, Wanderwege und kostenlos zugängliche Museen. Für einen fairen Vergleich wurden die Ergebnisse auf die jeweilige Inselgröße standardisiert, die Zahl der Strände zusätzlich zur Küstenlänge ins Verhältnis gesetzt. Die Platzierungen wurden mithilfe eines Punktesystems berechnet, bei dem jede Kategorie mit 1 bis 100 Punkten bewertet wurde. Die Untersuchung wurde im April 2026 durchgeführt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Reisen & Urlaub
02.06.2026 14:53
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Dienstag
Dehnen und kräftigen: Das Morgenritual mit Philipp
Astrologin warnt:
Warum man diese Woche nicht alles glauben sollte!
Folge zum Wochenbeginn
Montag? Kein Problem! Bewegen statt müde starten
„Haus des Geldes“-Star Jamie Lorente im krone.tv-Interview
Jamie Lorente im Talk
„Haus des Geldes“-Star schwärmt von Österreich
Pop-Star Kylie Minogue gibt in ihrer neuen Doku intime Einblicke in ihr Leben
Kino & Streaming
Neues von „Spiderman“, Minogue begeistert mit Doku
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
124.925 mal gelesen
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
100.869 mal gelesen
Archivbild
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
98.198 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
2412 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Innenpolitik
Sparpaket: Wer Budgetloch wirklich stopfen soll
991 mal kommentiert
Die Regierung muss fünf Milliarden in den kommenden zwei Jahren einsparen
Ausland
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
775 mal kommentiert
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Mehr Reisen & Urlaub
Attraktionen für 0 €
Auf diesen Urlaubsinseln sparen Sie sattes Geld
Erhebung zeigt:
Das schätzen Reisende im Sommer an Österreich
Gewinnspiel
Der perfekte Ort für einen Beziehungsneustart
WERBUNG
harry’s home: Zuhause auf Zeit an 16 Orten
Fragen & Antworten
So urlauben Sie, ohne die Umwelt stark zu belasten

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf