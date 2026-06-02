Auf diesen Urlaubsinseln sparen Sie sattes Geld

Ob Sehenswürdigkeiten, Naturattraktionen, Strände, Museen oder Wanderwege – hier lesen Sie, auf welchen beliebten Urlaubsinseln sich besonders viel kostenlos erleben lässt.
Traumstrände, Aussichtspunkte, Nationalparks, Ausgrabungsstätten: Viele Touristenattraktionen sind öffentlich zugänglich und kosten keinen Cent. Eine Auswertung des Reiseblogs urlaubstracker.de* zeigt, auf welchen Urlaubsinseln Reisende besonders viel erleben können, ohne Geld auszugeben.
Große Auswahl
Tausende Sehenswürdigkeiten, Naturattraktionen, Strände, Wanderwege und Museen auf den beliebtesten Inseln Europas wurden analysiert. Die Ergebnisse machen deutlich: Viele der gefragtesten Reiseziele bieten eine überraschend große Auswahl an kostenlosen Erlebnissen. Gerade in Zeiten steigender Kosten bei Unterkunft und Verpflegung können solche Angebote dabei helfen, den Urlaub erschwinglich zu halten, ohne Abstriche beim Erlebnis zu machen.
Zwei Beispiele:
Auch Aktivurlauber kommen hier auf ihre Kosten: Über 210 Kilometer Wanderwege laden dazu ein, die Insel zu erkunden, ohne nach Anreise und Unterkunft einen Cent auszugeben. Zu den kostenlosen Highlights auf Malta zählen unter anderem die Dingli-Klippen, der Xemxija-Pfad auf den Spuren des römischen Maltas sowie ein Besuch des rustikalen Dorfes an der malerischen Anchor Bay.
Weitere kostengünstige Urlaubsaktivitäten:
*Analysiert wurden 20 beliebte Inseln anhand der Kategorien Sehenswürdigkeiten, Naturattraktionen, Strände, Wanderwege und kostenlos zugängliche Museen. Für einen fairen Vergleich wurden die Ergebnisse auf die jeweilige Inselgröße standardisiert, die Zahl der Strände zusätzlich zur Küstenlänge ins Verhältnis gesetzt. Die Platzierungen wurden mithilfe eines Punktesystems berechnet, bei dem jede Kategorie mit 1 bis 100 Punkten bewertet wurde. Die Untersuchung wurde im April 2026 durchgeführt.
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