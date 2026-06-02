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„Türkei wird‘s!“ Was heißt das, Frau Lewandowska?

Fußball International
02.06.2026 14:36
Robert Lewandowski hat sich vom FC Barcelona schon verabschiedet, seine Frau macht die halbe ...
Robert Lewandowski hat sich vom FC Barcelona schon verabschiedet, seine Frau macht die halbe Türkei narrisch.(Bild: AP/AP, Instagram.com/Annalewandowska)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ein Posting auf Instagram – und die Spekulationsmaschinerie rotiert auf Hochtouren. Hat Anna Lewandowski, Frau von Top-Stürmer Robert, mit einem lapidaren „Türkei“-Kommentar auf Instagram etwas über die sportliche Zukunft ihres Mannes verraten?

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Die Ausgangslage könnte in dieser Causa unspektakulärer wohl kaum sein. Anna Lewandowska, millionenschwere Fitness-Influencerin, setzte einen Post über ihre Arbeit in den letzten Tagen in Ibiza ab. Wie sie es vermutlich zig-, vielleicht hundertfach im Jahr tut. Ein Kommentar darunter: „Liebe Anna, ist es möglich, dass Sie in die Türkei kommen?“ Tatsächlich antwortet die „liebe Anna“, und zwar: „Es wird die Türkei sein.“ Das war‘s auch schon wieder. Könnte man meinen. Denn tatsächlich spielt die türkische Fußball-Bubble seither verrückt.

Wahlkampfthema
Vor allem die Fans von Fenerbahce Istanbul stopfen die Kommentarfelder auf Lewandowskas Insta-Account voll. Tenor: „Come to Fenerbahce.“ Dabei gilt der Auftrag wohl weniger ihr als viel mehr ihrem kickenden Mann. Der, Rober Lewandowski, war zuletzt eben bei Fenerbahce Istanbul geradezu zum Wahlkampfthema geworden. Ein Mann namens Hakan Sapi will neuer Klub-Präsident werden und versprach den Fans, für den Fall, gewählt zu werden, Lewandowski zu holen. Na, mehr hat Frau Lewandowska vor diesem Hintergrund nicht gebraucht.

Ablösefrei zu haben
Ob der Transfer realistisch ist? Und ob Frau Lewandowska auf diesen überhaupt mit ihrem Posting angespielt hat? Schwer einzuschätzen. Fakt ist jedenfalls, dass Robert beim FC Barcelona nach vier Jahren ausgedient hat und ablösefrei zu haben ist. Was den Fenerbahce-Fans große Hoffnungen macht. Erst recht nach dem an sich völlig harmlosen Posting von der „lieben Anna“.

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