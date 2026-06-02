„Türkei wird‘s!“ Was heißt das, Frau Lewandowska?

Die Ausgangslage könnte in dieser Causa unspektakulärer wohl kaum sein. Anna Lewandowska, millionenschwere Fitness-Influencerin, setzte einen Post über ihre Arbeit in den letzten Tagen in Ibiza ab. Wie sie es vermutlich zig-, vielleicht hundertfach im Jahr tut. Ein Kommentar darunter: „Liebe Anna, ist es möglich, dass Sie in die Türkei kommen?“ Tatsächlich antwortet die „liebe Anna“, und zwar: „Es wird die Türkei sein.“ Das war‘s auch schon wieder. Könnte man meinen. Denn tatsächlich spielt die türkische Fußball-Bubble seither verrückt.