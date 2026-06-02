Dehnen und kräftigen: Das Morgenritual mit Philipp

Arme hoch, Schultern locker, Beine aktivieren: Bei „Philipp bewegt“ wird das Wohnzimmer jeden Morgen zur Fitnesszone. Mit einer Mischung aus Mobilisations-, Dehn- und Kräftigungsübungen sorgt Philipp Jelinek dafür, dass Körper und Kreislauf in Schwung kommen. So gelingt der Start in die neue Woche nicht nur frischer, sondern auch mit einer Extraportion Energie.