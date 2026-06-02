Neue Ära! UBSC tauscht komplette Führungsriege

Weitere Teilnahme an Superliga geplant

Mit Dienstag ist nun aber offiziell, dass die Energie ausgegangen ist. Das Vorstandstrio des UBSC übergab das Zepter des Superligisten in neue Hände. Kerstin Höger übernimmt als Obfrau den Grazer Verein, Martin Mitter die Geschäftsführung in der Sport-GmbH, unterstützt wird das Duo von Pascal Seidl, der sich um Marketing kümmern wird. Die Teilnahme an der kommenden Superliga bleibt dabei eine Grundvoraussetzung. „Wir wollen den Klub in ein moderneres Zeitalter führen“, kündigte Mitter aber umfangreiche Änderungen an. „Wir wollen die Jugend massiv fördern, den Bereich Österreicher ausbauen“, so der Unternehmer aus Leoben. Obfrau Höger war selbst im Leistungssport (Kampfsport) aktiv, als Fitnesstrainerin bei Kapfenbergs Bulls und lernte einst mit ihrem Ehemann, der Spieler war, den Basketball auch international kennen. Junior Yves Höger spielt selbst bereits in Graz, hatte heuer beim UBSC auch Bundesligaeinsätze.