Neue Ära! UBSC tauscht komplette Führungsriege

Mit dem Einzug ins Semifinale beendete Basketball-Klub UBSC Graz heuer zum sechsten Mal in Serie die Saison in den Top-Sechs der Superliga. Dennoch entschied sich der Vorstand des Klubs, die Führung des Vereins abzugeben. So soll es jetzt in Graz weitergehen.
Mit dem Rückzug der Fürstenfelder Basketballer zurück auf Amateurebene hatte die steirische Ballsportlandschaft heuer bereits einen wichtigen Standort für Profisport einbüßen müssen. Manch finanzielle Problematiken hatte auch der UBSC Graz in den letzten Jahren in der höchsten Basketball-Liga des Landes immer wieder zu überstehen gehabt.
Den Verantwortlichen des UBSC rund um Obmann Hannes Simenko, Walter Brückler (Kassier) und General Manager Michael Fuchs war es allerdings bis zuletzt gelungen, die Schließung des Klubs abzuwenden. Vielmehr ist es auch unter schwierigsten finanziellen Bedingungen geglückt, sportlich über die Jahre mehr als nur zu reüssieren. „Zählt man die abgebrochene Covid-Saison dazu, haben wir es siebenmal in Folge in den letzten sieben Jahren in die Play-offs geschafft“, blickte Manager Fuchs noch einmal zurück.
„2006/07 war der UBSC noch in der Zweiten Liga, mit ungefähr gar keinem Geld, sondern Schulden.“ Mit der Restrukturierung unter Simenko (einst schon an der Seite von Gründer Harald Bubik), Fuchs und Brückler kämpfte sich der UBSC aber durch einige tiefe Täler (wie den Wettskandal 2020) hindurch auch ins sportliche Rampenlicht. Vor allem unter Langzeitcoach Ervin Dragsic zeigte man auf, erreichte 2023 ein Cupfinale oder 2024 sogar das Endspiel der Superliga. „Leider haben wir stets nach sportlichen Erfolgen immer Budgetkürzungen hinnehmen müssen“, hatte Fuchs auch eine Spitze vor allem für die (Sport)Politik in Graz parat. „Da braucht es dann oft eine Extra-Portion Motivation, um mit der gleichen Energie im Ehrenamt am nächsten Tag weiterzuarbeiten.“
Da braucht es dann oft eine Extra-Portion Motivation, um mit der gleichen Energie im Ehrenamt am nächsten Tag weiterzuarbeiten.
Ex-UBSC-Manager Michael Fuchs
Weitere Teilnahme an Superliga geplant
Mit Dienstag ist nun aber offiziell, dass die Energie ausgegangen ist. Das Vorstandstrio des UBSC übergab das Zepter des Superligisten in neue Hände. Kerstin Höger übernimmt als Obfrau den Grazer Verein, Martin Mitter die Geschäftsführung in der Sport-GmbH, unterstützt wird das Duo von Pascal Seidl, der sich um Marketing kümmern wird. Die Teilnahme an der kommenden Superliga bleibt dabei eine Grundvoraussetzung. „Wir wollen den Klub in ein moderneres Zeitalter führen“, kündigte Mitter aber umfangreiche Änderungen an. „Wir wollen die Jugend massiv fördern, den Bereich Österreicher ausbauen“, so der Unternehmer aus Leoben. Obfrau Höger war selbst im Leistungssport (Kampfsport) aktiv, als Fitnesstrainerin bei Kapfenbergs Bulls und lernte einst mit ihrem Ehemann, der Spieler war, den Basketball auch international kennen. Junior Yves Höger spielt selbst bereits in Graz, hatte heuer beim UBSC auch Bundesligaeinsätze.
Gespräche mit Cheftrainer und Sportdirektor
Welche genauen Schritte die neue Führungsriege setzen will, ließ man noch offen. An einer weiteren Zusammenarbeit mit UBSC-Sportchef Karl Sommer, ebenfalls seit 2019 vor allem im Spielerscouting am Erfolg des Klubs beteiligt, und Cheftrainer Ervin Dragsic sei man sehr interessiert, Gespräche würden aber erst folgen. Wobei vor allem erst das künftig zur Verfügung stehende Budget fixiert werden müsse. Vor allem hier zeigte das nunmehr ehemalige Führungstrio dem neuen, wie man aus wenig viel herausholt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.