Stiftungsräte redlich?

„Dann bewegen sie den ORF Richtung Friedhof“

Das Duell: Glawischning vs Mölzer
02.06.2026 15:30
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Im aktuellen Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig wurde unter anderem über die Wahl der neuen ORF-Generaldirektion diskutiert. Die Koalition habe sich dem Vernehmen nach schon auf APA-Chef Clemens Pig geeinigt. Gegen ihn treten unter anderen Medienmanager Markus Breitenecker, ORF-Magazinchefin Lisa Totzauer und Zeiler-Favorit Johannes Larcher an. Mölzer: „Es ist die Regierung, die hier packelt. Das mit dem Pig ist ja unverschämt. Die Österreicher wenden sich bei dieser Wahl mit Grauen vom ORF ab.“

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