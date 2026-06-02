Madonna überrascht Fans mit skurrilem Pride-Video

Gemischte Reaktionen auf das Video

Madonnas Fans können ihren Augen kaum trauen: „Danke, dass du seit über 20 Jahren eine beständige Stimme des Schutzes und Empowerments bist“, schreibt eine Userin. Während die einen die Message feiern, kritisieren andere das Video: „Wenn man ein gewisses Alter erreicht hat … findet man da nicht sinnvollere Beschäftigungen? Ich meine damit nicht die ,Pride‘-Botschaft, sondern die Art und Weise, wie sie vermittelt wird“, heißt es da etwa. Andere rätseln, ob Madonna etwa high war, als die das Video aufgenommen hat.