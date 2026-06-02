Wie oft fahren Sie Fahrrad?

Weltfahrradtag: Heute wird das Fahrrad als umweltfreundliches und gesundes Fortbewegungsmittel gefeiert. Wie erleben Sie das alltägliche Miteinander auf unseren Straßen und wie oft treten Sie selbst in die Pedale?
Immer mehr Menschen in Österreich nutzen das Fahrrad für den Weg zur Arbeit oder in der Freizeit. Doch der Rad-Boom hat auch Schattenseiten: Die Zahl der Radunfälle hat ein neues Rekordhoch erreicht – besonders bei Kindern. Experten fordern deshalb, gefährliche Strecken dringend sicherer zu machen.
Ihre Meinung ist gefragt!
Nutzen Sie das Fahrrad regelmäßig im Alltag oder bevorzugen Sie das Auto und die öffentlichen Verkehrsmittel? Wo sehen Sie den größten Nachholbedarf bei der heimischen Rad-Infrastruktur? Wie kann ein sicheres und faires Miteinander aller Verkehrsteilnehmer gelingen? Schreiben Sie uns Ihre Gewohnheiten und Ansichten zu diesem Thema in die Kommentare!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.