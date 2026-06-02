Wie oft fahren Sie Fahrrad?

Ihre Meinung ist gefragt!

Nutzen Sie das Fahrrad regelmäßig im Alltag oder bevorzugen Sie das Auto und die öffentlichen Verkehrsmittel? Wo sehen Sie den größten Nachholbedarf bei der heimischen Rad-Infrastruktur? Wie kann ein sicheres und faires Miteinander aller Verkehrsteilnehmer gelingen? Schreiben Sie uns Ihre Gewohnheiten und Ansichten zu diesem Thema in die Kommentare!