Alles über die royale Traumhochzeit des Jahres!

Der Countdown läuft! In wenigen Tagen läuten die Hochzeitsglocken für Prinzessin Annes Sohn Peter Phillips und seine Verlobte, der Krankenschwester Harriet Sperling. Doch schon vor dem großen Tag sorgt die Gästeliste für jede Menge Gesprächsstoff.
Wer kommt? Wer fehlt? Und welche jungen Royals könnten für den süßesten Moment der Feier sorgen?
Am 6. Juni wird es königlich in der englischen Grafschaft Gloucestershire. Dann heiratet Peter Phillips, der älteste Enkel der verstorbenen Queen Elizabeth II., seine Verlobte Harriet Sperling. Die Trauung soll in der historischen All Saints Church in Kemble stattfinden, bevor die Feier auf dem Familienanwesen Gatcombe Park weitergeht – jenem Landsitz, auf dem Peter gemeinsam mit seiner Schwester Zara Tindall aufgewachsen ist und auf dem seine Mutter Prinzessin Anne bis heute lebt.
Die Royals geben sich die Klinke in die Hand
Auch wenn die Hochzeit bewusst im kleineren Rahmen gehalten werden soll, dürfte sich die geheime Gästeliste wie ein Who‘s who der britischen Königsfamilie lesen.
Erwartet werden unter anderem König Charles und Königin Camilla. Zwar haben beide am selben Tag einen offiziellen Termin beim traditionsreichen Derby in Epsom, doch zeitlich ist ein Abstecher zur Familienhochzeit angeblich fix.
Ebenfalls als nahezu sichere Gäste gelten Prinz William und Prinzessin Kate, Prinzessin Anne und Vizeadmiral Sir Timothy Laurence sowie Zara und Mike Tindall. Auch Prinz Edward und Herzogin Sophie dürften beim Jawort ihres Verwandten nicht fehlen.
Harry fehlt – und auch Onkel Andrew bleibt außen vor
Nach Berichten aus dem Umfeld des Paares wurde Prinz Harry nicht eingeladen. Demnach sollen Peter Phillips und sein Cousin seit Jahren kaum noch Kontakt haben.
Ex-Prinz Andrew und Sarah Ferguson stehen aus verständlichen Gründen nicht auf der Gästeliste. Der Epstein-Skandal hat die Ex-Eheleute nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch bei königlichen Events zu unerwünschten Personen gemacht.
Eingeladen worden sein sollen hingegen deren Töchter, Prinzessin Beatrice sowie Prinzessin Eugenie, die gerade ihr drittes Kind erwartet.
Wer werden die Blumenmädchen?
Besonders spannend dürfte die Rolle der jüngsten Familienmitglieder werden.
Peter Phillips bringt zwei Töchter mit in die Ehe: Savannah und Isla. Harriet Sperling hat ebenfalls eine Tochter, Georgina, aus einer früheren Beziehung. Gut möglich also, dass die drei Mädchen eine zentrale Rolle während der Zeremonie übernehmen.
Viele Royal-Beobachter spekulieren zudem darauf, dass auch Zara Tindalls Töchter Mia und Lena Teil des Hochzeitszugs sein könnten. Schließlich gelten die Familien als eng verbunden.
Und noch ein Name sorgt für Gesprächsstoff: Prinzessin Charlotte. Die Tochter von William und Kate ist für ihre Auftritte als Blumenmädchen bekannt und soll ein besonders gutes Verhältnis zu ihrer Cousine Mia Tindall haben. Offiziell bestätigt ist ihre Rolle zwar nicht, doch viele Fans hoffen auf einen gemeinsamen Auftritt der jungen Royals.
Ein Hochzeitsplaner mit Royal-Erfahrung
Damit am großen Tag nichts schiefgeht, haben Peter und Harriet auf einen echten Profi gesetzt.
Die Organisation übernimmt Eventexperte Peregrine Armstrong-Jones, der seit Jahrzehnten für die britische High Society arbeitet. Er plante bereits zahlreiche royale Veranstaltungen und war unter anderem an der Hochzeit von Zara und Mike Tindall beteiligt und hat die Hochzeit von David und Victoria Beckham geplant.
Sein Ruf: diskret, luxuriös und detailverliebt.
Zweite Chance auf das große Glück
Für Peter Phillips und Harriet Sperling ist es jeweils die zweite Ehe. Beide bringen Kinder aus früheren Beziehungen mit und sollen ihre Familien in den vergangenen Monaten immer stärker zusammengeführt haben.
Spätestens zu Ostern zeigte sich das neue Familienglück öffentlich: Peter, Harriet und ihre drei Kinder nahmen gemeinsam mit den Royals am traditionellen Gottesdienst in Windsor teil.
Nun folgt der nächste große Schritt.
Und während sich ganz Großbritannien fragt, welche Royals am Samstag tatsächlich erscheinen werden, steht für Peter Phillips und Harriet Sperling vor allem eines im Mittelpunkt: ihr gemeinsamer Neustart vor den Augen der berühmtesten Familie der Welt.
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