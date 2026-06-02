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„Unbeabsichtigt

Liverpool-Ikone macht Krebs-Diagnose öffentlich

Fußball International
02.06.2026 15:25
Sir Kenny Dalglish
Sir Kenny Dalglish(Bild: AFP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Einen Tag nach Englands früherem Nationaltrainer Kevin Keegan hat auch der ehemalige schottische Fußball-Nationalspieler Sir Kenny Dalglish seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. 

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Aber ungewollt. „Wie mein unbeabsichtigter Beitrag in den sozialen Medien angedeutet hat, unterziehe ich mich derzeit einer Krebsbehandlung“, schrieb der 75-Jährige. „Im Gegensatz zu meiner Handynutzung läuft die Behandlung gut“, fügte er hinzu.

Privatsphäre ist gefragt
Genauere Angaben machte Liverpools Klub-Legende nicht. Er hoffe, dass seine Privatsphäre und die seiner Familie respektiert werde, erklärte Dalglish. Der Schotte spielte zwischen 1977 und 1990 insgesamt 355 Mal für die Reds in der Premier League, erzielte 118 Tore, wurde sechsmal englischer Meister und gewann dreimal den Europacup der Landesmeister. Als Trainer von Liverpool holte er weitere vier Mal den englischen Meistertitel.

(Bild: AP/Dave Shopland)

Erst am Montag hatte Kevin Keegan öffentlich gemacht, dass er an Krebs im fortgeschrittenen Stadium erkrankt ist. Bereits im Jänner hatte die Familie des 75-Jährigen bekanntgegeben, dass bei ihm Krebs diagnostiziert worden war. Die Chancen auf Genesung lägen nach Aussage seines Arztes bei 33 Prozent. „Ich dachte, es wären 80 oder 90 Prozent“, so Keegan. „Aber im Moment bin ich noch hier.“

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