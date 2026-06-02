Liverpool-Ikone macht Krebs-Diagnose öffentlich

Privatsphäre ist gefragt

Genauere Angaben machte Liverpools Klub-Legende nicht. Er hoffe, dass seine Privatsphäre und die seiner Familie respektiert werde, erklärte Dalglish. Der Schotte spielte zwischen 1977 und 1990 insgesamt 355 Mal für die Reds in der Premier League, erzielte 118 Tore, wurde sechsmal englischer Meister und gewann dreimal den Europacup der Landesmeister. Als Trainer von Liverpool holte er weitere vier Mal den englischen Meistertitel.