Deutscher (25) nach Kollision in Wasserrutsche tot

Männer waren in Trichter „steuerungsunfähig“

Die Rutsche, auf der der Vorfall passierte, ist 150 Meter lang und habe mehrere Kurven – sie wird mit einem Reifen gerutscht, wie Miramar erklärte. Dazwischen kommen Badegäste in eine Art Trichter, in dem sie hin- und herschaukeln. Dort sei es zu der Kollision gekommen – Videoaufnahmen aus dem Inneren der Rutsche würden zeigen, dass die vier Badegäste „steuerungsunfähig“ gewesen seien, erklärte ein Sprecher.