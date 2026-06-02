Bundesheer rückt zum Waldbrand im Ennstal aus

Um dem Brand Herr zu werden, hat die Landeswarnzentrale am Dienstag Hilfe durch das Österreichische Bundesheer angefordert. Soldaten rückten mit dem Hubschrauber Leonardo AW169 „Lion“, der speziell für Einsätze im Gebirge geeignet ist, an. Die Flotte ist in Aigen im Ennstal stationiert. Der AW169 kann zwei- bis dreimal so viel Wasser transportieren wie das alte Modell Alouette III, heißt es vom Bundesheer.