Schellhorn sagt auch zweites Entlastungspaket ab

Die Koalitionspartner ÖVP und SPÖ vertraten ohnehin den Standpunkt, zuerst mehr aus dem ersten Entbürokratisierungspaket umzusetzen, bevor eine zweite Welle an Maßnahmen präsentiert wird. Erst 14 der 113 angekündigten Schritte sind bereits umgesetzt, 88 weitere sind laut Büro in Umsetzung, darunter aber auch einige Digitalisierungsmaßnahmen.