„So viele Menschen sind tot!“ Sieg für die Ukraine

Die ukrainische Tennisspielerin Marta Kostjuk hat ihren Viertelfinalsieg bei den French Open gegen Landsfrau Elina Svitolina den Menschen in ihrer kriegsgebeutelten Heimat gewidmet. „Wir hatten wieder eine sehr schwierige Nacht in der Ukraine, besonders in Kiew. So viele Menschen sind tot. Ich möchte dieses Match den ukrainischen Menschen widmen und ihrer Entschlossenheit“, sagte die 23-Jährige am Dienstag: „Slava Ukraini!“ Dann wischte sie sich ein paar Tränen aus den Augen.