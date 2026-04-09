Illegaler Nacktbild-Handel auf Telegram aufgedeckt

Die Aktivisten forderten Telegram auf, konsequent gegen die illegalen Praktiken vorzugehen. AI Forensics zufolge wurden in dem Zeitraum auf den 16 untersuchten Telegram-Kanälen mehr als 80.000 Foto-, Video- und Audiodateien mit zumeist pornografischem Inhalt ausgetauscht, erklärte die Gruppe. Auf einigen Aufnahmen waren demnach Minderjährige zu sehen. Ein Teil der Fotos und Videos war echt, bei anderen handelte es sich den Experten zufolge um mithilfe Künstlicher Intelligenz erzeugte Deepfakes.