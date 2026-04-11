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Fettes Plus: Wie Vivatis wieder Teuerung entkommt

Wirtschaft
11.04.2026 16:48
Mit Tiefkühlprodukten wie Germknödeln ist man Marktführer – auch auf fast allen Skihütten.
Mit Tiefkühlprodukten wie Germknödeln ist man Marktführer – auch auf fast allen Skihütten.(Bild: Weinbergmaier)
Porträt von Christian Ebeert
Von Christian Ebeert

Die Linzer Nahrungsmittel-Gruppe legte mit seinen 30 Marken bei Betriebsverpflegung in Österreich und Deutschland sowie mit zusätzlicher Gastronomie deutlich weiter zu. Vivatis ist dadurch einer der größten Abnehmer der heimischen Bauern. Allerdings drücken massive Kostensteigerungen.

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Die Marken wie Knabbernossi, Inzersdorfer, Maresi, Toni Kaiser, Wojnar, Himmeltau, Ackerl, Bauernland, Siggi Kakao, Shan’shi oder Weinbergmaier sind bekannt, weniger aber, dass dahinter mit der Vivatis Holding eine einzige Lebensmittelgruppe steht.

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