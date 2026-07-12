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Faire Mitbestimmung

Bürgerbudget: Was Wien von Amsterdam lernen kann

Wiener Wissen Podcast
12.07.2026 07:00
(Bild: envato.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wie können Bürgerinnen und Bürger stärker in politische Entscheidungen eingebunden werden? Der Mathematiker Jan Maly erklärt im „Wiener Wissen“-Podcast im Gespräch mit Elisabeth Oberzaucher, warum Bürgerbudgets die Demokratie stärken und Vertrauen in die Politik fördern – und weshalb Wien bei der Umsetzung noch einiges von Amsterdam lernen könnte.

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Ob Spielplatz, Radweg oder Begrünung – bei sogenannten Bürgerbudgets entscheidet die Bevölkerung mit, wofür öffentliche Gelder ausgegeben werden. Besonders wichtig sei dabei, dass möglichst alle gesellschaftlichen Gruppen fair repräsentiert werden. Genau daran arbeitet der Informatikwissenschaftler gemeinsam mit Politikwissenschaftlern im Rahmen eines Forschungsprojekts zum Digitalen Humanismus.

Demokratische Beteiligungsprozesse fair und digital transparent zu gestalten – daran forscht ...
Demokratische Beteiligungsprozesse fair und digital transparent zu gestalten – daran forscht Mathematiker Jan Maly.(Bild: krone.tv )

Verbesserungspotenzial sieht Maly bei der praktischen Umsetzung. Während die Wienerinnen und Wiener sich erst auf der dafür eingerichteten Plattform registrieren und die ID Austria nutzen müssen, setzt Amsterdam auf einfache QR-Codes, mit denen Bürger direkt zur Abstimmung gelangen. Zusätzlich werde dort gezielt in Stadtteilen geworben, in denen die Beteiligung noch niedrig ausfällt. „Niederschwelligkeit ist eigentlich das Wichtigste. Es muss für die Leute so einfach wie möglich sein, mitzumachen – und sie müssen überhaupt wissen, dass sie mitmachen können“, betont Maly. Kein Zufall also, dass Amsterdam weltweit zu den Städten mit den höchsten Beteiligungszahlen bei Bürgerbudgets zählt.

Die ganze Podcast-Folge können Sie hier anhören:

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