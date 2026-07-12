Mutter attackiert: Cobra entdeckt Waffenarsenal

Ein Streit zwischen einem 36-Jährigen und seiner Mutter hat am Freitag einen Großeinsatz in Wien ausgelöst. Der Mann soll die 64-Jährige geschlagen und mit dem Umbringen bedroht haben. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung stießen Ermittler auf mehrere Schusswaffen und eine große Menge Munition.
Laut Polizei soll der 36-Jährige seine Mutter am Freitagnachmittag in ihrer Wohnung im 1. Bezirk körperlich attackiert und massiv bedroht haben. Die 64-Jährige wurde von der Rettung medizinisch versorgt und konnte anschließend wieder nach Hause.
Mutter berichtete von früheren Vorfällen
Die Frau erzählte den Beamten, dass es auch in der Vergangenheit immer wieder zu Drohungen und Gewalttaten durch ihren Sohn gekommen sein soll. Außerdem gab es Hinweise darauf, dass der 36-Jährige über nicht registrierte Schusswaffen verfügt. Kurz darauf kam es zur Hausdurchsuchung in Leopoldstadt und in der Wiener Innenstadt.
Cobra und Spürhund im Einsatz
Unterstützt wurden die Ermittler dabei vom Einsatzkommando Cobra sowie Polizeispürhund „Karla“. Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten mehrere nicht registrierte Schusswaffen – darunter auch Langwaffen – sowie eine große Menge Munition. Ein Teil der Waffen lag offen herum, andere waren versteckt.
Gegen den 36-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Mann wurde festgenommen. Ermittelt wird nun unter anderem wegen des Verdachts der fortgesetzten Gewaltausübung, der gefährlichen Drohung sowie nach den Bestimmungen des Waffengesetzes.
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