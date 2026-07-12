Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spürnase im Einsatz

Mutter attackiert: Cobra entdeckt Waffenarsenal

Wien
12.07.2026 13:08
Der Polizeihund „Karla“
Der Polizeihund „Karla“(Bild: Krone-Collage/sos, LPD Wien)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Streit zwischen einem 36-Jährigen und seiner Mutter hat am Freitag einen Großeinsatz in Wien ausgelöst. Der Mann soll die 64-Jährige geschlagen und mit dem Umbringen bedroht haben. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung stießen Ermittler auf mehrere Schusswaffen und eine große Menge Munition.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Laut Polizei soll der 36-Jährige seine Mutter am Freitagnachmittag in ihrer Wohnung im 1. Bezirk körperlich attackiert und massiv bedroht haben. Die 64-Jährige wurde von der Rettung medizinisch versorgt und konnte anschließend wieder nach Hause.

Mutter berichtete von früheren Vorfällen
Die Frau erzählte den Beamten, dass es auch in der Vergangenheit immer wieder zu Drohungen und Gewalttaten durch ihren Sohn gekommen sein soll. Außerdem gab es Hinweise darauf, dass der 36-Jährige über nicht registrierte Schusswaffen verfügt. Kurz darauf kam es zur Hausdurchsuchung in Leopoldstadt und in der Wiener Innenstadt.

Lesen Sie auch:
Die Spürnase „Orlik“
In Schule versteckt
Polizeihund „Orlik“ stöberte Einbrecher auf
26.05.2026

Cobra und Spürhund im Einsatz
Unterstützt wurden die Ermittler dabei vom Einsatzkommando Cobra sowie Polizeispürhund „Karla“. Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten mehrere nicht registrierte Schusswaffen – darunter auch Langwaffen – sowie eine große Menge Munition. Ein Teil der Waffen lag offen herum, andere waren versteckt.

Gegen den 36-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Mann wurde festgenommen. Ermittelt wird nun unter anderem wegen des Verdachts der fortgesetzten Gewaltausübung, der gefährlichen Drohung sowie nach den Bestimmungen des Waffengesetzes.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
12.07.2026 13:08
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Wien
Polizei
MutterHausdurchsuchung
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
20° / 28°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
19° / 28°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
18° / 27°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
18° / 27°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
18° / 28°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Der Ganzkörperbadeanzug sorgt immer wieder für Diskussionen.
Krone Plus Logo
Burkini-Urteil
Warum auch zu wenig Stoff zu Klagen führen kann
Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
189.719 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
127.286 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
126.007 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Wirtschaft
Preis-Schock droht: Weltmarkt fehlt Putins Diesel
1121 mal kommentiert
Die Russen haben wegen der Sprit-Krise im Land ein Exportverbot für Diesel verhängt. Das könnte ...
Wien
Streit um Mädchen: Bub (12) sticht auf Freunde ein
776 mal kommentiert
Die blutigen Szenen spielten sich im Wielandpark ab. Der Bub nahm zum Treffen ein Messer mit.
Innenpolitik
Weit weg von 1: So haben Sie die Koalition benotet
771 mal kommentiert
Musterschüler oder doch Nachzipf? Die „Krone“-Leser haben entschieden!
Mehr Wien
21-Jähriger angefahren
Wien: 17-Jähriger stiehlt Auto bei Probefahrt
Spürnase im Einsatz
Mutter attackiert: Cobra entdeckt Waffenarsenal
Wiener der Woche
Ein erster Schritt hin zum Energie-Schlaraffenland
Staunen über Messi
In diesem Spiel ging Argentinien mit 4:8 unter
Krone Plus Logo
Fit statt Totenruhe
So viel kostete die Mucki-Bude am Friedhof in Wien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf