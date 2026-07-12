Mutter attackiert: Cobra entdeckt Waffenarsenal

Cobra und Spürhund im Einsatz

Unterstützt wurden die Ermittler dabei vom Einsatzkommando Cobra sowie Polizeispürhund „Karla“. Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten mehrere nicht registrierte Schusswaffen – darunter auch Langwaffen – sowie eine große Menge Munition. Ein Teil der Waffen lag offen herum, andere waren versteckt.

Gegen den 36-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Mann wurde festgenommen. Ermittelt wird nun unter anderem wegen des Verdachts der fortgesetzten Gewaltausübung, der gefährlichen Drohung sowie nach den Bestimmungen des Waffengesetzes.