Hadern mit Behörde: „Projekt steht auf der Kippe“

In Bad Blumau wird das Zehn-Jahres-Jubiläum gefeiert, in Neudau heißt es warten. Seit 2016 produziert die Firma Frutura in den Blumauer Riesen-Glashäusern ganzjährig Gemüse für die Handelskette Spar, beheizt werden sie mit heißem Wasser aus der Erde, das wieder zurückgepumpt wird. Ähnliches ist auch in Neudau geplant, wobei Frutura hier nur Partner ist, federführend sind der lokale Unternehmer Alexander Kottulinsky und die Supernova-Gruppe aus Graz.