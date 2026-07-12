Hadern mit Behörde: „Projekt steht auf der Kippe“

Eigentlich sollte bereits an einem Riesen-Glashausprojekt im oststeirischen Neudau gearbeitet werden. Doch das 92-Millionen-Euro-Vorhaben verzögert sich – und das aufgrund einer aktuellen Behördenentscheidung noch lange. „Das Projekt steht auf der Kippe“, so die Verantwortlichen.
In Bad Blumau wird das Zehn-Jahres-Jubiläum gefeiert, in Neudau heißt es warten. Seit 2016 produziert die Firma Frutura in den Blumauer Riesen-Glashäusern ganzjährig Gemüse für die Handelskette Spar, beheizt werden sie mit heißem Wasser aus der Erde, das wieder zurückgepumpt wird. Ähnliches ist auch in Neudau geplant, wobei Frutura hier nur Partner ist, federführend sind der lokale Unternehmer Alexander Kottulinsky und die Supernova-Gruppe aus Graz.
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