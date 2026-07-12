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21-Jähriger angefahren

Wien: 17-Jähriger stiehlt Auto bei Probefahrt

Wien
12.07.2026 13:26
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Was als Probefahrt begann, endete mit einem gestohlenen Auto, einem Schwerverletzten und einer Festnahme. Ein 17-Jähriger hat in Wien den Wagen eines Verkäufers gestohlen und bei seiner Flucht einen 21-Jährigen angefahren.

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Ein 17-Jähriger zeigte über eine Onlineplattform Interesse an einem zum Verkauf stehenden Auto und vereinbarte mit dem 23-jährigen Besitzer eine Probefahrt. Doch während der Fahrt forderte der Jugendliche den Verkäufer auf, auszusteigen und ihn beim Einparken einzuweisen. Kaum hatte der 23-Jährige das Fahrzeug verlassen, beschleunigte der 17-Jährige und raste mit dem Pkw davon.

17-Jähriger raste auf 21-Jährigen zu
Der Besitzer konnte den Standort seines Autos orten und rief Bekannte in der Nähe an. Als diese das Fahrzeug in der Industriestraße im 22. Bezirk entdeckten, versuchte ein 21-Jähriger, den Lenker mit Handzeichen zum Anhalten zu bewegen. Der 17-Jährige fuhr jedoch weiter, erfasste den Mann und schleuderte ihn zu Boden. Der 21-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung in ein Spital gebracht.

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Verdächtiger ohne Führerschein
Der Jugendliche flüchtete zunächst, konnte jedoch kurze Zeit später von der Polizei festgenommen werden. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, besitzt der 17-Jährige keinen gültigen Führerschein. Die Ermittlungen laufen weiter.

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