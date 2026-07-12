Wien: 17-Jähriger stiehlt Auto bei Probefahrt

17-Jähriger raste auf 21-Jährigen zu

Der Besitzer konnte den Standort seines Autos orten und rief Bekannte in der Nähe an. Als diese das Fahrzeug in der Industriestraße im 22. Bezirk entdeckten, versuchte ein 21-Jähriger, den Lenker mit Handzeichen zum Anhalten zu bewegen. Der 17-Jährige fuhr jedoch weiter, erfasste den Mann und schleuderte ihn zu Boden. Der 21-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung in ein Spital gebracht.