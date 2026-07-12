„Inakzeptabel! Das hat nichts mit Fußball zu tun“

„Diese Regel hat nichts mit Fußball zu tun“

„Wir wurden wegen einer Regel bestraft, die inakzeptabel ist. Dass sie unnötigerweise eingegriffen haben, ist äußerst schmerzhaft. Diese Regel hat nichts mit Fußball zu tun. Das hat unser Spiel heute ruiniert“, erklärte Yakin, der auch von einem Fehler des Schiedsrichters sprach. Viele Fouls der Argentinier seien unbestraft geblieben, „dann gibt er für eine Aktion Gelb, für die er niemals Gelb geben muss“, sagte der Schweizer Coach. Auch für Kapitän Granit Xhaka war das entscheidend. „Wir hatten mehr Energie, auch mehr Selbstvertrauen. Die rote Karte hat alles verändert.“ Yakin lobte seine Mannschaft ob der gezeigten Leistung, aber: „Der Fußball hat heute verloren.“