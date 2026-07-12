Haaland: „Die geilsten sechs Wochen meines Lebens“

„Wir haben Norwegen auf die Fußball-Karte gebracht“

Was für Haaland nach dem WM-Aus bleibt, sind die Emotionen, die sein Team bei seinen im Kollektiv rudernden Landsleuten ausgelöst hat. „Wir haben Norwegen auf die Fußball-Karte gebracht, und das bewegt mich am meisten“, sagte er demnach. „Ich denke an die Menschen zu Hause und was ihnen das bedeutet. Das hat Norwegen verändert, und ich glaube, das hat auch mich verändert.“