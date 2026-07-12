Haaland: „Die geilsten sechs Wochen meines Lebens“

Die Enttäuschung über das knappe Aus gegen England stand Erling Haaland ins Gesicht geschrieben – trotzdem kann Norwegens Superstar positiv auf die Fußball-WM zurückblicken. „Das sind die geilsten sechs Wochen gewesen, die ich vielleicht in meinem ganzen Leben gehabt habe. Das war völlig surreal“, sagte der 25-Jährige nach Abpfiff. Er sei ziemlich niedergeschlagen, sagte Haaland. „Aber diese mehr als 40 Tage sind so schnell vergangen. Das ist eine Erinnerung fürs Leben.“
Norwegen war zuvor im WM-Viertelfinale knapp mit 1:2 nach Verlängerung an England gescheitert. Haaland war ausnahmsweise torlos geblieben, während sein früherer Dortmunder Kollege Jude Bellingham zweimal für die Three Lions getroffen hatte. „Er ist einer der besten der Welt. England kann sich glücklich schätzen, denn jeder möchte einen wie ihn in der Mannschaft haben“, sagte Haaland nach Angaben der Nachrichtenagentur NTB über Bellingham.
„Wir haben Norwegen auf die Fußball-Karte gebracht“
Was für Haaland nach dem WM-Aus bleibt, sind die Emotionen, die sein Team bei seinen im Kollektiv rudernden Landsleuten ausgelöst hat. „Wir haben Norwegen auf die Fußball-Karte gebracht, und das bewegt mich am meisten“, sagte er demnach. „Ich denke an die Menschen zu Hause und was ihnen das bedeutet. Das hat Norwegen verändert, und ich glaube, das hat auch mich verändert.“
König Harald mit Einladung ins Schloss
Neben allem Frust über das verlorene Viertelfinale herrschte bei vielen Norwegern – wie bei Haaland – auch Stolz. „Danke für viele Wochen mit großen Erlebnissen, Spielen auf Weltklasseniveau, brillanten Leistungen und schönen Toren“, schrieb Ministerpräsident Jonas Gahr Støre auf Facebook. „Das wird noch Generationen in Erinnerung bleiben.“
Auf Haaland und seine Teamkollegen wartet nun ein Treffen mit dem obersten Norweger: Wie der norwegische Fußballverband NFF der „VG“ bestätigte, hat der sportbegeisterte König Harald V. den Kader ins Osloer Königsschloss eingeladen. Demnach wird die Mannschaft am Montagvormittag zurück in Oslo erwartet. Wann genau der Termin beim König ansteht, ist noch unklar. Voraussichtlich soll er im Vorfeld eines Empfangs auf dem Rathausplatz stattfinden.
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