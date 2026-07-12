Blitz setzte Wald in steilem Gelände in Brand

Die vorherrschende Trockenheit lässt die Waldbrandgefahr in den heimischen Wäldern wieder drastisch ansteigen. In Kombination mit der labilen Luft und Gewittern werden Blitzschläge zur täglichen Brandgefahr. Erst Samstagabend mussten sieben Feuerwehren aus dem Rosental zu einem Waldbrand auf dem Kuhberg in der Gemeinde Zell ausrücken.