Sensations-Fund: Seltenes Tier wieder im Gardasee

Besucher können mithelfen

Der WWF bittet jetzt die Besucher des Gardasees, dabei mitzuhelfen, dass die Krabbe möglichst friedlich dort leben kann. Wer die Tiere entdeckt, soll sie auf keinen Fall berühren oder einfangen, das sei „strengstens verboten“. Man könne aber Fotos oder Videos davon machen und dem WWF oder den Behörden schicken – so will man mehr darüber herausfinden, wo und wie die Krabben am See leben.