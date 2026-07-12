Warum Zrce jedes Jahr alle in seinen Bann zieht

Noch stehen die Koffer zu Hause, doch in den Köpfen vieler hat Austria goes Zrce längst begonnen. Am Samstag verwandelt sich der berühmte Partystrand auf der kroatischen Insel Pag wieder in einen rot-weiß-roten Sehnsuchtsort – mit Sonne, Meer, Musik und tausenden Menschen, die für ein paar Tage nur eines wollen: den Sommer feiern.