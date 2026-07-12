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Warum Zrce jedes Jahr alle in seinen Bann zieht

Oberösterreich
12.07.2026 14:00
Der Zrce Beach erwartet ab 18. Juli wieder Tausende österreichische Feierbegeisterte.
Der Zrce Beach erwartet ab 18. Juli wieder Tausende österreichische Feierbegeisterte.(Bild: NEW GENERATION Event &amp; Touristik GmbH)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Monatelang wurde darauf hingefiebert, jetzt ist es endlich so weit: Am Samstag startet Austria goes Zrce. Warum die legendäre Partywoche auf Pag weit mehr ist als Sonne, Strand und Beats, weshalb tausende Jahr für Jahr zurückkehren und welche Premiere die „Krone“ heuer direkt vor Ort feiert, lesen Sie hier.

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Noch stehen die Koffer zu Hause, doch in den Köpfen vieler hat Austria goes Zrce längst begonnen. Am Samstag verwandelt sich der berühmte Partystrand auf der kroatischen Insel Pag wieder in einen rot-weiß-roten Sehnsuchtsort – mit Sonne, Meer, Musik und tausenden Menschen, die für ein paar Tage nur eines wollen: den Sommer feiern.

Denn Austria goes Zrce (AGZ) ist weit mehr als eine Woche voller Partys. Es ist dieses besondere Lebensgefühl, das sich kaum in Worte fassen lässt. Ein kurzes Ausbrechen aus dem Alltag. Tage am Strand, Nächte voller Musik und Fremde, die wenig später wie alte Freunde miteinander anstoßen.

Am 18. Juli ist wieder eine Woche Party in der kroatischen Sonne angesagt.
Am 18. Juli ist wieder eine Woche Party in der kroatischen Sonne angesagt.(Bild: NEW GENERATION Event &amp; Touristik GmbH)

Diese Momente machen AGZ besonders
Natürlich gehören internationale Top-DJs, legendäre Beachclubs und spektakuläre Bühnen dazu. Der eigentliche Zauber entsteht aber dazwischen: beim ersten Blick aufs Meer, beim Song, den plötzlich alle mitsingen, oder beim Sonnenaufgang nach einer langen Nacht. Genau diese Momente machen Austria goes Zrce Jahr für Jahr besonders.

Die „Krone“ mitten drin
Auch die „Krone“ ist heuer wieder mittendrin. Wir begleiten das Partyvolk durch die Woche, berichten über die größten Highlights, treffen Stars und erzählen jene Geschichten, die nur dort entstehen, wo Musik, Meer und Lebensfreude aufeinandertreffen.

Alle AGZ-Fans: Nichts wie rein!
Alle AGZ-Fans: Nichts wie rein!(Bild: Krone)

Alle Infos, Gewinnspiele und mehr
Neu ist heuer der kostenlose Krone-Event-WhatsApp-Channel, der am Zrce Beach Premiere feiert. Er liefert tagesaktuell Infos, Interviews, Fotogalerien, Gewinnspiele, spontane Aktionen und Chancen auf exklusive Meet-and-Greets – direkt aufs Handy.

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