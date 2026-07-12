Passant (53) stürzte mitten in Nacht von Radweg ab

Nicht alltäglicher Einsatz für zahlreiche Einsatzkräfte in Schwendau (Tiroler Bezirk Schwaz) Samstagnacht. Ein Deutscher (53) stürzte auf einem Geh- und Radweg mehrere Meter ab. Seine Begleiterin nahm den Unfall nicht direkt wahr.
Der 53-jährige Deutsche war gemeinsam mit seiner Begleiterin gegen 23.10 Uhr im Gemeindegebiet von Schwendau unterwegs. Dort gingen sie auf einen Geh- und Radweg.
Plötzlich fehlte vom Mann jede Spur. Er stürzte mehrere Meter in eine steile Böschung hinab und blieb dort im Gebüsch liegen. Seine Begleiterin, die ein Stück vor ihm gegangen war, bemerkte den Unfall nicht sofort.
Begleiterin hielt Autofahrer an
Erst als sie sah, dass der Mann nicht mehr hinter ihr ging und sie ihn in der Dunkelheit nicht finden konnte, schlug sie Alarm. Sie hielt einen vorbeifahrenden Autolenker an, der sofort die Rettungskette in Gang setzte.
Die alarmierte Bergrettung Mayrhofen konnte den Mann schließlich orten und terrestrisch bergen. Er erlitt bei seinem Absturz erhebliche Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert.
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