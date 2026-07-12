Sinner gegen Zverev ab 17 Uhr LIVE

Im Traumfinale des Rasenklassikers von Wimbledon kommt es heute zum Duell zwischen Titelverteidiger Jannik Sinner und French-Open-Sieger Alexander Zverev. Mit sportkrone.at sind Sie ab 17 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Der Weltranglistenerste aus Südtirol will seinen zweiten Titel hintereinander in London holen, der Deutsche unterdessen das seltene Double aus dem Triumph in Roland Garros und Wimbledon. Die Favoritenrolle liegt bei Sinner, doch Zverev gab sich vor dem Showdown selbstbewusst.
„Ich sehe mich mit jedem auf Augenhöhe, das ist das Wichtigste“, sagte der 29-Jährige über seine Herangehensweise. Er sehe sich auch auf Augenhöhe mit Sinner.
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