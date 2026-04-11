Parkinson auch im späten Stadium besser im Griff

Durch Absterben von Nervenzellen im Gehirn kann der Botenstoff Dopamin (wichtig zur Steuerung und Koordination der Bewegungen) nicht bzw. in geringerem Maße produziert und ausgeschüttet werden. Erste Anzeichen sind vor allem Störungen der Motorik, wie verlangsamtes, kleinschrittiges Gehen oder Zittern einer Hand. Um die Beschwerden in den Griff zu bekommen, werden Medikamente verabreicht, die den Dopaminmangel ausgleichen. Anfangs erfolgt die Einnahme in Tablettenform.