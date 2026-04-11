Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wirsame Therapien

Parkinson auch im späten Stadium besser im Griff

Gesund Konkret
11.04.2026 10:05
Der Dopaminmangel, der durch den fortschreitenden Verlust von Nervenzellen im Gehirn entsteht, ...
Der Dopaminmangel, der durch den fortschreitenden Verlust von Nervenzellen im Gehirn entsteht, wird durch die Parkinson-Medikamente ausgeglichen.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Regina Modl
Von Regina Modl

Parkinson ist eine fortschreitende neurologische Erkrankung. Auch im späteren Stadium gibt es wirksame Medikamente, wodurch die Patienten ihren Alltag gut meistern können. Oft ist es aber notwendig, nach einiger Zeit von Tabletten auf andere Therapieformen zu wechseln. Lesen Sie mehr dazu.

0 Kommentare

Durch Absterben von Nervenzellen im Gehirn kann der Botenstoff Dopamin (wichtig zur Steuerung und Koordination der Bewegungen) nicht bzw. in geringerem Maße produziert und ausgeschüttet werden. Erste Anzeichen sind vor allem Störungen der Motorik, wie verlangsamtes, kleinschrittiges Gehen oder Zittern einer Hand. Um die Beschwerden in den Griff zu bekommen, werden Medikamente verabreicht, die den Dopaminmangel ausgleichen. Anfangs erfolgt die Einnahme in Tablettenform.

„Die Krankheit verläuft bei jedem Patienten unterschiedlich, Symptome verändern sich bzw. kommen neue hinzu. Daher ist es wichtig, dass sowohl behandelnde Neurologen als auch Angehörige darauf achten, ob neue Beschwerden auftreten“, erklärt OÄ Dr. Karoline Ostertag, Leiterin der Ambulanz für Parkinson und Bewegungsstörungen an der Klinik Hietzing.

Zitat Icon

Die Krankheit verläuft bei jedem Patienten unterschiedlich, Symptome verändern sich bzw. kommen neue hinzu. 

OÄ Dr. Karoline Ostertag, Leiterin der Ambulanz für Parkinson und Bewegungsstörungen an der Klinik Hietzing

Bild: Sima Prodinger

Wirkungsdauer der Tabletten wird kürzer
Da Parkinson-Medikamente keine heilende Wirkung haben, sondern dazu dienen, die Symptome zu kontrollieren, müssen sie bei Veränderung angepasst werden. Häufig lassen sich nach einigen Jahren die Bewegungsstörungen zunehmend schlechter beherrschen.

Die Tablettendosis muss daher laufend erhöht werden und die Abstände zwischen den Einnahmezeiten verkürzen sich. Für die optimale Wirksamkeit sind die Arzneien in zeitlichem Abstand zu Mahlzeiten einzunehmen – was für Betroffene kaum mehr zu bewältigen ist.

Wechselnde Phasen von guter Wirksamkeit der Arzneien und somit Beweglichkeit des Patienten („On“) und jener, wo die Tabletten nicht ausreichend wirken („Off“, mit Bewegungseinschränkungen bis zu Bewegungsunfähigkeit) bedeuten eine enorme Herausforderung im Alltag. Auch das Auftreten von Dyskinesien (unkontrollierte, überschießende Bewegungen) senkt die Lebensqualität.

Wechsel auf andere Therapieformen
„Die Fluktuationen entstehen vor allem durch die zunehmende Zerstörung der Nervenzellen, mitunter aber auch zum Teil durch abnehmende Wirkung der Medikamente“, so die Neurologin. Ein Umstieg auf gerätegestützte Therapien kann dies verhindern:

Zeitpunkt für Therapiewechsel erkennen

Als Faustregel, wenn es Zeit für einen Wechsel der Therapieform ist, gilt die sog. 5-2-1-Regel. Diese basiert auf folgenden Kriterien:

  • Täglich benötigt der Patient mindestens fünf Dosen des Medikaments
  • oder befindet sich mindestens zwei Stunden in der Off-Phase
  • oder ist mindestens eine Stunde durch unkontrollierte Überbewegungen beeinträchtigt.

Bei Pumpensystemen wird der Wirkstoff (bzw. die Wirkstoffkombination) entweder mittels PEG-Sonde durch die Bauchdecke direkt in den Dünndarm oder über eine sehr dünne Nadel subkutan in das Unterhautfettgewebe verabreicht. Die Wirkstoffabgabe erfolgt dadurch gleichmäßig und essensunabhängig.

Dr. Ostertag: „Die Patienten müssen sich nicht mehr den Wecker stellen für die Einnahme der Tabletten, und die gleichmäßige Wirkstoffabgabe kann Schwankungen der Beweglichkeit verringern. Das steigert die Lebensqualität erheblich.“ Sie rät daher so früh wie möglich zu einer Umstellung. Denn neben Bewegungsstörungen können nonmotorische Symptome wie Verstopfung, nächtlicher Harndrang, unruhige Träume oder Depressionen auftreten und sehr belastend sein.

Lesen Sie auch:
Von einer ungestörten Nachtruhe können viele Parkinson-Patienten nur träumen.
Häufiges Problem
Schlafstörungen bei Parkinson werden unterschätzt
03.12.2025
Betroffene berichten
Leben mit Parkinson: Der Kampf um die Normalität
16.12.2024
Krone Plus Logo
So erkennen Sie sie
Welche Symptome schon früh auf Parkinson hindeuten
14.12.2024

Eine weitere Therapieform ist die tiefe Hirnstimulation: Hier werden Elektroden im Gehirn implantiert, die elektrische Impulse abgeben.  Diese kommt jedoch nur für Patienten unter 70 Jahren, ohne geistige Einschränkungen, zum Einsatz.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gesund Konkret
11.04.2026 10:05
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Unsichtbare Gefahr
Hauptschlagader-Riss erkennen und richtig handeln
Migräne
Wenn der Kopf Alarm schlägt: Was Betroffenen hilft
Unfruchtbarkeit
Wenn der Traum vom Kind zur Herausforderung wird
Herzgesundheit
Risiko senken: Was Ihr Cholesterin wirklich verrät
Werbung
WERBUNG
MS: Ein JA zur Schwangerschaft
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Afghanische Familien müssen Österreich verlassen
96.171 mal gelesen
Auch eine alleinerziehende Mutter blitzte beim VwGH ab (Symbolbild).
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
93.562 mal gelesen
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Österreich
Betrug über ID Austria: So zockten Täter Finanz ab
76.286 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sichergestelltes Betrügergeld nach einer Razzia im März 2026.
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
2182 mal kommentiert
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Wirtschaft
Energieschock: Experten fordern härteres Sparpaket
1312 mal kommentiert
Laut WIFO-Chef Gabriel Felbermayr fehlen Milliarden – Österreich steht damit neuerlich vor einem ...
Gericht
Afghanische Familien müssen Österreich verlassen
1171 mal kommentiert
Auch eine alleinerziehende Mutter blitzte beim VwGH ab (Symbolbild).
Mehr Gesund Konkret
Wirsame Therapien
Parkinson auch im späten Stadium besser im Griff
Krone Plus Logo
Gefahr Unterzuckerung
Seltene Krankheit: Stellas Kampf ums Überleben
Gutes Bauchgefühl
Ein gesunder Darm kann Beschwerden reduzieren
Krone Plus Logo
Gehen wir‘s an!
Das neue Gesundheit-Magazin für Ihr Wohlfühlleben
Krone Plus Logo
Zucker im Visier
Antikörper als „Drohne“: Besiegen wir damit Krebs?

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf