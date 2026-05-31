Ein großer Rodler verabschiedet sich

Golf mit Steu

Der Sport selbst wird ihm nicht so sehr fehlen, meint er. Aber: „Die ganzen anderen Rodler, die zu guten Freunden geworden sind. Jetzt werde ich mir die WM eben als Zuschauer anschauen.“ In den nächsten Wochen wird Müller entspannen, auch bei seiner Freundin in Amerika. „Außerdem beim Golfen mit Thomas Steu“, lacht er. Und Rodeln? „Mit dem professionellen Teil habe ich definitiv abgeschlossen. Aber das heißt nicht, dass ich gar nicht mehr in den Eiskanal gehen werde“, schmunzelt Müller, „in irgendeiner Form werde ich dem Sport sicher erhalten bleiben, auch wenn jetzt noch nichts geplant ist.“