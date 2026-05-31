Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Täter im Wildgehege

Tiere nach brutaler Attacke nun im Erholungsurlaub

Wien
31.05.2026 19:00
Die Tiere leben wie in einem Hochsicherheitstrakt im Gefängnis. Nicht, um sie am Ausbrechen zu ...
Die Tiere leben wie in einem Hochsicherheitstrakt im Gefängnis. Nicht, um sie am Ausbrechen zu hindern, sondern, um sie vor irren Tierquälern zu schützen. Jetzt brauchen sie Erholung.(Bild: Zwefo)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Nach dem brutalen Überfall auf das Wildgehege im Kurpark Oberlaa stand eine Schulklasse vor leeren Ställen. Die Stadtgärten geben Entwarnung: Alpakas, Schafe und Ziegen erholen sich nach der Attacke wenige Tage in einem Ausweichquartier. Doch frühere Tierquälereien und der jüngste Angriff werfen Fragen auf.

0 Kommentare

Nach dem brutalen Überfall im Wildtiergehege des Kurparks Oberlaa folgte der nächste Schock: Eine Schulklasse besuchte die Anlage – und fand kein einziges Tier vor. Sofort meldete sich die FPÖ bei der Krone. Schon wieder etwas passiert? Die Wiener Stadtgärten beruhigten auf Krone-Anfrage: Die Tiere befinden sich für wenige Tage zur Erholung in einem Ausweichquartier und sind in Kürze wieder zurück. Kein neuer Vorfall jedenfalls. Ihr Erholungsbedarf aber gibt sehr zu denken.

Die Tiere sollen bald wieder im Gehege sein – der nächste Angriff wohl nur eine Frage der Zeit
Die Tiere sollen bald wieder im Gehege sein – der nächste Angriff wohl nur eine Frage der Zeit(Bild: Zwefo)

Entwarnung – aber die Fragen bleiben offen
Zur Vorgeschichte: Freitagfrüh, kurz vor sieben Uhr, kletterten vier Jugendliche über den Zaun an der Laaerberger Straße in Favoriten und jagten Alpakas, Schafe und Ziegen durch die Anlage. Als ein 57-Jähriger eingriff und die jungen Männer zur Rede stellte, endete sein Mut im Krankenhaus: Er wurde mit einem Messer bedroht und mit einem Schlagstock niedergestreckt. Die Polizei leitete eine Sofortfahndung ein – ergebnislos. Zeugen beschrieben die Täter als 13 bis 14 Jahre alt, arabisch-stämmig auf Leihrädern unterwegs.

Lesen Sie auch:
Vier Täter sind in das Wildtiergehege eingestiegen und haben die Tiere durch die Anlage gehetzt  ...
Krone Plus Logo
Angst im Wildgehege
Mann stellt Tierquäler – und wird niedergeprügelt
29.05.2026

Kein Einzelfall: Tiere schon früher gequält
Der Vorfall war kein Einzelfall. Laut einer Tierschutz-Plattform wurden Tiere im Gehege früher so brutal misshandelt, dass eines operiert, ein weiteres eingeschläfert werden musste. Die Stadtgärten hatten bereits einen zusätzlichen Zaun errichtet – offenbar vergeblich. Stefan Berger (FPÖ): „Die brutale Attacke hat große Bestürzung ausgelöst – das ist völlig inakzeptabel und muss lückenlos aufgeklärt werden.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
31.05.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
17° / 27°
Symbol starker Regen
Wien 11. Simmering
17° / 27°
Symbol Regen
Wien 14. Penzing
16° / 26°
Symbol leichter Regen
Wien 19. Döbling
16° / 26°
Symbol starker Regen
Wien 21. Floridsdorf
16° / 27°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Wiener Elektro Tage
„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“
Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
118.711 mal gelesen
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
112.451 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Tirol
1020 Mitarbeiter machen 561 Millionen Euro Umsatz
105.339 mal gelesen
Florian, Fritz junior, Dieter, Gerald Unterberger und Josef Gruber am Dach des Firmensitzes in ...
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
1198 mal kommentiert
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
1100 mal kommentiert
Archivbild
Österreich
Islam-Chefs wollen Kopftuch sogar für Achtjährige
932 mal kommentiert
Für Mädchen unter 14 Jahren ist das Kopftuch bald in Schulen verboten. Die IGGÖ will indes ein ...
Mehr Wien
Täter im Wildgehege
Tiere nach brutaler Attacke nun im Erholungsurlaub
Krone Plus Logo
Kasperl der Woche
Chaos-Wahl: Braucht es überhaupt einen ORF-Chef?
Westlicht-Jubiläum
Die Macht der Menschen in Fotoporträts gebannt
30-Jähriger gefasst
Von Freund verprügelt: Mädchen (14) lag vor Trafik
Häftling in Guantànamo
Linke ÖH lädt Ex-Terrorist (55) auf Wiener Uni ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf