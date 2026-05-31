Tiere nach brutaler Attacke nun im Erholungsurlaub

Entwarnung – aber die Fragen bleiben offen

Zur Vorgeschichte: Freitagfrüh, kurz vor sieben Uhr, kletterten vier Jugendliche über den Zaun an der Laaerberger Straße in Favoriten und jagten Alpakas, Schafe und Ziegen durch die Anlage. Als ein 57-Jähriger eingriff und die jungen Männer zur Rede stellte, endete sein Mut im Krankenhaus: Er wurde mit einem Messer bedroht und mit einem Schlagstock niedergestreckt. Die Polizei leitete eine Sofortfahndung ein – ergebnislos. Zeugen beschrieben die Täter als 13 bis 14 Jahre alt, arabisch-stämmig auf Leihrädern unterwegs.