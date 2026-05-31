So urlauben Sie, ohne die Umwelt stark zu belasten

3. Macht es Sinn, Flugreisen zu kompensieren?

Es gibt die Möglichkeit eines CO₂-Ausgleichs, etwa über atmosfair oder Airlines z. B. bei Austrian Airlines direkt – prinzipiell sinnvoll, denn die finanzielle Unterstützung von Klimaschutzprojekten im Globalen Süden ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und zu globaler Gerechtigkeit. Exakt dieser Philosophie folgt etwa die Klimaschutzplattform von BOKU & Caritas, „Die Gradwanderer“. Die BOKU liefert die wissenschaftliche Expertise, die Caritas ihre langjährige Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit und ihre Netzwerke vor Ort. Mit einem CO₂-Rechner (myclimate.org) kann jeder seinen Fußabdruck selbst berechnen – und ausgleichen (machen nur etwa 3% z. B. bei Austrian Airlines). Trotzdem gilt zu bedenken: Wer für seine „Umweltsünden“ zahlt, macht sie nicht ungeschehen. Kerosinverbrauch und klimaschädliche Emissionen des Flugverkehrs waren laut Verkehrsclub Österreich übrigens in Österreich im Vorjahr so hoch wie nie zuvor,