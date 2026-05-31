ÖVP siegt hauchdünn vor der SPÖ, gefolgt von FPÖ

Das vorläufige Endergebnis der Gemeinderatswahl in Neunkirchen verspricht spannende Verhandlungen rund um das Bürgermeisteramt. Das Ergebnis ist knapp. Die ÖVP erreichte 31,69 Prozent, die SPÖ 31,45 Prozent, die FPÖ 19,12 Prozent, die Grünen 8,78 Prozent und die Liste „Wir für Neunkirchen“ 8,96 Prozent.
9960 Neunkirchner durften heute ihren neuen Gemeinderat wählen. Die Wahlbeteiligung war dann aber ernüchternd: Nur 51,96 Prozent.
Fünf Parteien standen am Wahlzettel. Und es war spannend: Denn vor allem die FPÖ hat in Sachen Wahlwerbung alle Register gezogen, um Spitzenkandidat Helmut Fiedler als nächsten Bürgermeister in der Bezirkshauptstadt zu positionieren. ÖVP-Bürgermeister Peter Teix war indes angetreten, um die Mehrheit im Gemeinderat zu verteidigen.
Teix und sein ÖVP-Team konnten ein Ziel erreichen: Nämlich, stimmenstärkste Partei zu bleiben. Allerdings trennen die Volkspartei nur zwölf (!) Stimmen von der SPÖ. Abgeschlagen auf Platz 3: die FPÖ mit 19,12 Prozent.
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