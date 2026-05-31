ÖVP siegt hauchdünn vor der SPÖ, gefolgt von FPÖ

Fünf Parteien standen am Wahlzettel. Und es war spannend: Denn vor allem die FPÖ hat in Sachen Wahlwerbung alle Register gezogen, um Spitzenkandidat Helmut Fiedler als nächsten Bürgermeister in der Bezirkshauptstadt zu positionieren. ÖVP-Bürgermeister Peter Teix war indes angetreten, um die Mehrheit im Gemeinderat zu verteidigen.