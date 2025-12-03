Schlafstörungen bei Parkinson werden unterschätzt

Vielfältige Ursachen

Die Probleme stehen im Zusammenhang mit den degenerativen Veränderungen des Gehirns, wie Prim. Prof. Priv.-Doz. Dr. Stefan Seidel, Ärztlicher Direktor der Klinik Pirawarth (NÖ), berichtet. „Einerseits werden sie durch die Parkinson-Erkrankung selbst verursacht, andererseits aber auch durch die Medikamente hervorgerufen oder verstärkt“, erklärt der Neurologe. So kann beispielsweise eine hoch dosierte Parkinson-Therapie die Tagesschläfrigkeit erhöhen. „Schläft der Patient am Tag, führt das häufig zu Schwierigkeiten beim Einschlafen in der Nacht“, so Dr. Seidel.