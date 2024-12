Leben mit Parkinson: Der Kampf um die Normalität

Selbsthilfeverein bietet Mitmachprogramme an

Ein wichtiger Anker für viele Parkinson-Betroffene ist der Selbsthilfeverein. Christian Pulpan, der Obmann des Vereins, weiß um die Bedeutung von Gemeinschaft: „Viele Menschen ziehen sich nach der Diagnose zurück, dabei ist gerade das fatal. Wir müssen sie motivieren, aktiv zu bleiben.“ Der Verein bietet in Wien Bewegungs- und Mitmachprogramme an.