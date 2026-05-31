Gefährliche Drohung, vor allem gegen Österreicher

Für die laufende Periode umfasst der Finanzrahmen rund 1210 Mrd. Euro. Für die nächsten 7 Jahre hat die Kommission deutlich größere Pläne: Sie fordert 1980 Milliarden. Das Europäische Parlament, in dem auch von uns gewählte Abgeordnete sitzen, zeigt sich noch ambitionierter und verlangt 2200 Milliarden, also 2,2 Billionen Euro. Damit soll unter anderem mehr Geld für die Ukraine bereitstehen.