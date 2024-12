Parkinson: Erste Anzeichen oft schon lange vorher

Es ist eine Schock-Diagnose, die automatisch an Alois Mock oder Michael J. Fox denken lässt. Nun hat sie auch Wiens Ex-Bürgermeister Michael Häupl erfahren müssen: Er hat Parkinson. Seiner Frau fielen erste Anzeichen auf und sie habe ihm geraten, zu einem Neurologen zu gehen, so der 75-Jährige zur „Krone“. „Ich weiß natürlich, dass es nicht heilbar ist“, so der ehemalige Stadt-Chef, doch derzeit gehe es ihm gut. „Ich habe nur dieses Zittern.“