Erstem Urlauber-Flughafen geht das Kerosin aus

Die Auswirkungen der Sperre der Straße von Hormuz trifft nun erste europäische Flughäfen! Krone+ listet auf, welchen Airports bereits der Treibstoff ausgegangen ist – und wo es schon drastische Einschränkungen in beliebten Urlauberdestinationen gibt.
Es hat sich abgezeichnet, die ersten Auswirkungen der Iran-Krise sind nun auch in Deutschland und in Italien spürbar. Durch die Blockade der Straße von Hormuz ist der weltweite Ölverkehr stark beeinträchtigt, was ebenso Treibstoff-Lieferprobleme seitens BP Italy zur Folge hat.
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