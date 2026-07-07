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Tragödie auf der S4

25-Jähriger stirbt bei Frontalcrash mit Lkw

Burgenland
07.07.2026 11:00
Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus.
Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus.(Bild: P. Huber)
Porträt von Lorenz Prünner
Von Lorenz Prünner

Tragisch endete ein Unfall Dienstagfrüh auf der Mattersburger Schnellstraße S4. Für einen 25-jährigen Mann kam dabei jede Hilfe zu spät, er starb nach einem Frontalcrash mit einem Lkw noch an der Unfallstelle. 

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Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat Dienstagfrüh auf der S4 beim Knoten Mattersburg ein Menschenleben gefordert. Ein Pkw-Lenker prallte aus bislang ungeklärter Ursache frontal gegen einen Lkw. Für einen 25-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät.

Die Wucht des Aufpralls löste eine Kettenreaktion aus: Zwei nachkommende Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierten ebenfalls mit den Unfallfahrzeugen. Der Lkw-Lenker sowie einer der beteiligten Autofahrer wurden jedoch nur leicht verletzt.

Insgesamt standen 21 Feuerwehrleute sowie Rettung und Polizei im Einsatz. Die S4 war während der Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt, die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.

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